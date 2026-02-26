Die Puma-Aktie konnte am Donnerstag trotz eines schwierigen Geschäftsjahres und hoher Verluste einen deutlichen Kursanstieg verzeichnen. Was hinter dieser überraschenden Entwicklung steckt.
26.02.2026 - 10:41 Uhr
Nach einem herausfordernden Jahr 2025, das von Umsatzrückgängen und tiefroten Zahlen geprägt war, überraschte die Puma-Aktie am Donnerstag mit einem Kursplus von 6 %. Trotz eines schwachen vierten Quartals und düsteren Prognosen für 2026 scheint der Markt optimistisch auf die jüngsten Entwicklungen zu reagieren.