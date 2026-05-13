Die Rheinmetall-Aktie steht auch zur Wochenmitte weiter stark im Fokus. Nach dem kräftigen Rücksetzer seit vergangener Woche richtet sich der Blick nun darauf, ob sich der Kurs auf dem niedrigeren Niveau bei 1.100 Euro stabilisieren kann.

Die Aktie des Düsseldorfer Rüstungskonzerns Rheinmetall steht massiv unter Druck. Seit Mitte letzter Woche hat das Papier rund 23 % an Wert verloren und notiert aktuell bei knapp über 1.100 Euro. Trotz eines starken Auftragsbestands und solider Geschäftszahlen enttäuschten die Ergebnisse des ersten Quartals die Erwartungen der Anleger.

Enttäuschende Quartalszahlen belasten die Aktie Die jüngst veröffentlichten Zahlen für das erste Quartal 2026 zeigten zwar ein Umsatzwachstum von 8 % auf 1,94 Milliarden Euro und eine verbesserte operative Ergebnismarge von 11,6 %. Dennoch blieben die Ergebnisse hinter den ambitionierten Erwartungen der Analysten zurück. Besonders der Nettogewinn je Aktie von 2,18 Euro enttäuschte, da er unter den prognostizierten 2,70 Euro lag. Das Management führte die Abweichungen auf zeitliche Verschiebungen bei Auslieferungen zurück, was jedoch die Anleger nicht beruhigen konnte.

Analystenstimmen verstärken den Abverkauf

Ein wesentlicher Faktor für den Kursrutsch war die Neubewertung durch die US-Bank JPMorgan. Der bisher optimistische Analyst David Perry senkte das Kursziel drastisch von 2.130 Euro auf 1.500 Euro und stufte die Aktie von „Overweight“ auf „Neutral“ herab. Perry begründete dies mit wiederholten Verfehlungen der Markterwartungen in den letzten Monaten und einer skeptischen Haltung einiger Investoren gegenüber dem Produktportfolio. Auch andere Analysten wie Adrien Rabier von Bernstein Research warnten vor einer möglichen Fortsetzung der Schwächephase, obwohl sie langfristig positiv bleiben.

Technische Faktoren und Marktpsychologie

Neben den fundamentalen Aspekten spielten auch technische Faktoren eine Rolle. Der Durchbruch wichtiger Unterstützungsmarken bei 1.320 und 1.300 Euro löste automatisierte Verkaufswellen aus, die den Abwärtstrend verstärkten. Zudem sorgten Panikverkäufe für zusätzlichen Druck auf den Kurs. Die Aktie notiert nun auf dem tiefsten Stand seit April 2025.

Langfristige Perspektiven bleiben intakt

Trotz der aktuellen Schwächephase bleibt das fundamentale Gerüst von Rheinmetall solide. Der Auftragsbestand von 73 Milliarden Euro bietet langfristige Planungssicherheit und die Wachstumsprognosen des Managements, die ein Umsatzplus von über 40 % für das Gesamtjahr vorsehen, wurden bestätigt. Zudem tätigte CEO Armin Papperger jüngst Insiderkäufe im Wert von über einer halben Million Euro, was sein Vertrauen in die langfristige Entwicklung des Unternehmens unterstreicht.

Fazit:

Die Rheinmetall-Aktie befindet sich in einer schwierigen Phase, die durch enttäuschende Quartalszahlen, skeptische Analystenstimmen und technische Verkaufssignale ausgelöst wurde. Langfristig bleibt das Unternehmen jedoch gut positioniert, insbesondere angesichts der steigenden Verteidigungsausgaben in Europa. Für Anleger mit einem langfristigen Horizont könnte der aktuelle Rücksetzer eine Einstiegschance darstellen, auch wenn kurzfristig weitere Volatilität zu erwarten ist.