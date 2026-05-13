Die Rheinmetall-Aktie steht auch zur Wochenmitte weiter stark im Fokus. Nach dem kräftigen Rücksetzer seit vergangener Woche richtet sich der Blick nun darauf, ob sich der Kurs auf dem niedrigeren Niveau bei 1.100 Euro stabilisieren kann.
13.05.2026 - 13:07 Uhr
Die Aktie des Düsseldorfer Rüstungskonzerns Rheinmetall steht massiv unter Druck. Seit Mitte letzter Woche hat das Papier rund 23 % an Wert verloren und notiert aktuell bei knapp über 1.100 Euro. Trotz eines starken Auftragsbestands und solider Geschäftszahlen enttäuschten die Ergebnisse des ersten Quartals die Erwartungen der Anleger.