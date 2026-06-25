Deutschland erlebt derzeit eine außergewöhnliche Hitzewelle. In vielen Regionen steigen die Temperaturen auf weit über 30 Grad, am Wochenende könnten örtlich 40 Grad und mehr erreicht werden. Der wichtigste Grund dafür ist eine stabile Hochdrucklage über West- und Mitteleuropa. Häufig wird sie als Heat Dome oder Hitzeglocke bezeichnet. Dabei liegt ein Hochdruckgebiet zwischen zwei Tiefdruckgebieten fest. Die heiße Luft kann kaum entweichen, zugleich wird warme Luft aus höheren Schichten nach unten gedrückt. Dadurch staut sich die Hitze Tag für Tag weiter auf.
Hitzerekord Warum ist es so heiß in Deutschland?
25.06.2026 - 14:45 Uhr
25.06.2026 - 14:45 Uhr