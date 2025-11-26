Die Preise für Arbeitsspeicher schießen aktuell in ungeahnte Höhen und RAM-Riegel sind plötzlich ein Luxusgut. Doch was genau hat diese Entwicklung ausgelöst?
Die Preise für Arbeitsspeicher sind in den letzten Wochen regelrecht explodiert. Was Anfang des Jahres bereits von Marktanalysten vorhergesagt wurde, ist spätestens im Herbst zur bitteren Realität für Verbraucher geworden. DDR4- und DDR5-RAM kosten teils 4 bis 5 Mal so viel wie noch vor wenigen Monaten, wenn die Arbeitsspeicher-Riegel überhaupt verfügbar sind. Doch woran liegt das eigentlich? Hier sind die wichtigsten Ursachen im Überblick: