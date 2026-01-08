Im Winter greifen viele Menschen schnell zum Streusalz, um Gehwege, Einfahrten oder Höfe von Glätte zu befreien. Doch was viele nicht wissen: In zahlreichen Städten und Gemeinden ist der Einsatz von Streusalz für Privatpersonen verboten.
Streusalz, auch Auftausalz genannt, ist zwar effektiv, um Eis und Schnee zum Schmelzen zu bringen, hat jedoch Auswirkungen auf die Umwelt. Es besteht größtenteils aus Natriumchlorid, das in großen Mengen Böden, Pflanzen und Gewässer belastet. Mit dem Schmelzwasser gelangt das Salz in den Boden und ins Grundwasser, wo es die Wasser- und Nährstoffaufnahme von Pflanzen stört. Besonders Bäume sind gefährdet. Ihre Wurzeln können absterben, was im Extremfall zum Umstürzen führt.