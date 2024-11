Schmuck und Besteck aus Silber sehen gut aus, aber haben einen Nachteil. Benutzt man es selten, verfärbt sich das Edelmetall und wird gelb, braun und auch schwarz. Reines Silber ist zu weich um es als Besteck oder Schmuck benutzen zu können und muss deswegen mit anderen Metallen (meistens Kupfer) legiert (vermischt) werden. So wird das Silber härter, ohne dass es den für Silber typischen Glanz zu verliert.

Grund für Verfärbungen: Schwefelverbindungen

Silber ist ein Edelmetall und reagiert nicht direkt mit Sauerstoff, aber mit Stoffen wie Schwefelverbindungen (hauptsächlich mit Schwefelwasserstoff). Diese befinden sich in Spuren in der Luft und bringen das Silber so nach und nach zum Oxidieren. Auch, wenn Silber nicht rosten kann, spricht man bei diesem Prozess auch von Oxidation. Als Resultat entsteht Silbersulfid an der Oberfläche des Silberbestecks oder Silberschmucks und das Silber läuft schwarz an. Beschleunigt wird die chemische Reaktion durch Feuchtigkeit, hohe Temperaturen oder bestimmten Chemikalien.

Übrigens: Nahrungsmittel wie zum Beispiel Eier oder Erbsensuppe enthalten ebenfalls Schwefelverbindungen. Beim Essen von solchen Speisen mit Silberbesteck wird der Schwefel freigesetzt und es entsteht ein leichter Schwefelgeruch und Schwefelgeschmack. Das ist dann nicht immer appetitlich.

Anlaufen von Silber verhindern

Der beste Schutz vor Anlaufen des Silberbestecks oder Silberschmucks ist, dieses so luftdicht wie möglich zu lagern. Da eine komplett luftdichte Lagerung oft nicht möglich ist, können Sie Besteck oder Schmuck aus Silber auch in Servietten einschlagen oder zumindest eine Serviette darüber ausbreiten und so die Luftfeuchtigkeit und oxidationsfördernden Stoffe minimieren. Spezielle Samttaschen für die Aufbewahrung von Silberschmuck und Silberbesteck erfüllen diesen Zweck noch etwas komfortabler. Ein Anlaufschutz (kleine Tabletten oder Beutelchen) kann zusätzlich mit an den Lagerort gelegt werden und so restliche silberschädigende Stoffe mindern.