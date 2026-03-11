Manche Katzen lecken gerne die Hände oder sogar das Gesicht ihres Menschen ab. Viele Halter fragen sich: Warum macht meine Katze das eigentlich? Hinter diesem Verhalten können ganz unterschiedliche Gründe stecken.
11.03.2026 - 14:21 Uhr
Die Szene kennen viele Katzenhalter: Man sitzt entspannt auf dem Sofa, die Katze kommt dazu, legt sich neben einen – und plötzlich beginnt sie, die Hand oder sogar das Gesicht abzulecken. Für einen Moment wirkt es fast so, als würde sie ihren Menschen putzen. Manche Katzen machen das nur gelegentlich, andere sehr regelmäßig.