Die Rettung des gestrandeten Buckelwals in der Ostsee sorgt für Schlagzeilen. Doch nun überschattet ein medizinischer Notfall das Geschehen. Was ist passiert?
Die Rettungsaktion für den Buckelwal in der Wismarer Bucht hat eine dramatische Wendung genommen. Die Tierärztin Janine Bahr-van Gemmert, die sich aktiv an der Rettung beteiligte, musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Sie befindet sich nach einem medizinischen Notfall offenbar im Koma und schwebt in Lebensgefahr.