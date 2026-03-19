Eine überraschende Reisewarnung sorgt für Aufsehen. Serbien stuft Kroatien als Risikogebiet ein. Doch was steckt hinter dieser Entscheidung und wie betrifft sie internationale Touristen?
Kroatien, eines der beliebtesten Reiseziele Europas, steht plötzlich im Fokus einer Reisewarnung. Serbien hat das Nachbarland in seinem neuen Reise-Ampelsystem herabgestuft. Während Kroatien die Warnung als unbegründet zurückweist, werfen die Hintergründe ein Licht auf die politischen Spannungen zwischen den beiden Ländern.