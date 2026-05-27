Der Goldpreis ist am Mittwoch deutlich gefallen und notierte kurzzeitig bei knapp 4.400 US-Dollar pro Unze. Die jüngsten Entwicklungen an den internationalen Finanzmärkten sorgen für Unsicherheit.
27.05.2026 - 16:45 Uhr
Nach einer Phase historischer Höchststände hat der Goldpreis in den letzten Tagen spürbar nachgegeben. Der Rückgang unter die psychologisch wichtige Marke von 4.500 US-Dollar pro Unze spiegelt die wachsenden Sorgen der Anleger über Inflation, Zinspolitik und neue Importsteuern in Asien wider.