Der DAX erklimmt ein neues Rekordhoch, trotz drohender Zölle und geopolitischer Spannungen. Warum Anleger jetzt auf Deutschland setzen und was dahintersteckt.

Matthias Kemter 09.07.2025 - 14:01 Uhr

Der DAX hat am 9. Juli 2025 ein neues Allzeithoch von 24.480 Punkten erreicht und das trotz geopolitischer Unsicherheiten. Anleger und Analysten stellen sich die Frage: Warum steigt der DAX gerade jetzt so stark? Die Antwort liegt in einer Kombination aus geopolitischen Verschiebungen, Sektor-bezogenen Entwicklungen und wirtschaftlichen Hoffnungen.