Der Goldpreis legt kräftig zu und erreicht neue Höhen. Doch was steckt hinter diesem plötzlichen Aufschwung? Ein Blick auf die aktuellen Entwicklungen gibt Aufschluss.
06.05.2026 - 11:13 Uhr
Am Mittwochmorgen zeigte sich der Goldpreis mit einem Plus von 3 % und erreichte die Marke von 4.700 US-Dollar pro Feinunze. Dieser markante Anstieg ist das Ergebnis mehrerer Faktoren, die sowohl geopolitische als auch technische Aspekte umfassen. Während die Märkte auf Entspannungssignale reagieren, bleibt die Frage, ob der Aufwärtstrend nachhaltig ist.