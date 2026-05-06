Der Goldpreis legt kräftig zu und erreicht neue Höhen. Doch was steckt hinter diesem plötzlichen Aufschwung? Ein Blick auf die aktuellen Entwicklungen gibt Aufschluss.

Am Mittwochmorgen zeigte sich der Goldpreis mit einem Plus von 3 % und erreichte die Marke von 4.700 US-Dollar pro Feinunze. Dieser markante Anstieg ist das Ergebnis mehrerer Faktoren, die sowohl geopolitische als auch technische Aspekte umfassen. Während die Märkte auf Entspannungssignale reagieren, bleibt die Frage, ob der Aufwärtstrend nachhaltig ist.

Geopolitische Entspannung als Treiber Ein wesentlicher Grund für den Anstieg des Goldpreises ist die jüngste geopolitische Entwicklung. Die Hoffnung auf ein Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran hat die Märkte beruhigt. US-Präsident Donald Trump kündigte an, die militärische Begleitung von Schiffen in der Straße von Hormus vorübergehend auszusetzen, da Fortschritte in den Verhandlungen erzielt wurden. Diese Entspannung hat den Dollar geschwächt und damit den Goldpreis gestützt, da ein niedriger Dollar-Kurs das in Dollar gehandelte Gold für Käufer außerhalb des Dollarraums attraktiver macht.

Ölpreis und Inflationserwartungen

Ein weiterer unterstützender Faktor ist der Rückgang des Ölpreises, der über Nacht von 108 auf 103 USD pro Barrel (Brent) gefallen ist. Die Aussicht auf eine Wiederaufnahme der Öl-Lieferungen aus dem Nahen Osten hat die Inflationssorgen gemildert. Prinzipiell klingt das zwar eher nach einem Kursdruck für Gold, allerdings steigt mit einer sinkenden Inflationserwartung auch die Wahrscheinlichkeit von Zinssenkungen der US-Notenbank FED. Niedrigere Zinsen machen Gold im Vergleich zu verzinsten Anlagen attraktiver.

Ausblick: Nachhaltigkeit des Trends?

Trotz des aktuellen Optimismus bleibt die Frage, ob der Aufwärtstrend nachhaltig ist. Experten warnen vor möglichen Gewinnmitnahmen an wichtigen psychologischen Marken. Sollte der Goldpreis jedoch diese Hürde überwinden, könnten weitere Kursgewinne bis 4.750 oder sogar 4.807 US-Dollar folgen.