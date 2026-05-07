Die AMD-Aktie erlebt einen beeindruckenden Kurssprung und erreicht ein neues Rekordhoch. Doch was steckt hinter diesem Anstieg und welche Faktoren treiben den Halbleiterkonzern an?

Die AMD-Aktie hat in den letzten Tagen eine wahre Kursexplosion erlebt. Mit einem Plus von über 16 % zur Wochenmitte und einem aktuellen Kurs von 357 Euro markiert das Unternehmen ein neues Rekordhoch. Die jüngsten Quartalszahlen und die starke Positionierung im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) haben Anleger begeistert und den Kurs beflügelt.

Starke Quartalszahlen als Kurstreiber AMD konnte im ersten Quartal 2026 sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Erwartungen übertreffen. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 38 % auf 10,25 Milliarden US-Dollar, während der Gewinn je Aktie mit 1,37 US-Dollar ebenfalls über den Analystenschätzungen lag. Besonders beeindruckend war das Wachstum im Data-Center-Segment, das um 57 % auf 5,8 Milliarden US-Dollar zulegte. Dieses Segment ist mittlerweile der Haupttreiber für AMDs Umsatz- und Gewinnwachstum.

KI als Wachstumsmotor

Ein zentraler Faktor für den Erfolg von AMD ist die starke Nachfrage nach KI-Lösungen. Das Unternehmen profitiert von der wachsenden Bedeutung von KI-Rechenzentren, die ohne leistungsstarke Chips wie die von AMD kaum denkbar sind. CEO Lisa Su betonte, dass das Data-Center-Geschäft künftig noch stärker wachsen werde, da AMD sein Angebot an die steigende Nachfrage anpasst. Mit neuen Produkten wie dem geplanten "Helios"-Rack-System für KI-Rechenzentren positioniert sich AMD als ernstzunehmender Konkurrent zu Nvidia.

Optimistischer Ausblick und Analystenlob

Der optimistische Ausblick von AMD hat ebenfalls zur Euphorie beigetragen. Für das zweite Quartal erwartet das Unternehmen einen Umsatz von 11,2 Milliarden US-Dollar, deutlich über den Markterwartungen. Analysten reagierten positiv. Barclays, Bernstein und Goldman Sachs hoben ihre Kursziele auf bis zu 525 US-Dollar an und lobten AMDs strategische Ausrichtung im KI-Bereich. Die Aktie wird von vielen Experten weiterhin als Kaufempfehlung eingestuft.

Globale Auswirkungen

Die starken Zahlen von AMD haben nicht nur den eigenen Kurs beflügelt, sondern auch eine Rally im globalen Halbleitersektor ausgelöst. Besonders japanische Chip-Werte wie Renesas Electronics und Advantest profitierten von der positiven Stimmung und verzeichneten deutliche Kursgewinne.