Die AMD-Aktie erlebt einen beeindruckenden Kurssprung und erreicht ein neues Rekordhoch. Doch was steckt hinter diesem Anstieg und welche Faktoren treiben den Halbleiterkonzern an?
07.05.2026 - 09:00 Uhr
Die AMD-Aktie hat in den letzten Tagen eine wahre Kursexplosion erlebt. Mit einem Plus von über 16 % zur Wochenmitte und einem aktuellen Kurs von 357 Euro markiert das Unternehmen ein neues Rekordhoch. Die jüngsten Quartalszahlen und die starke Positionierung im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) haben Anleger begeistert und den Kurs beflügelt.