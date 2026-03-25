Die DroneShield-Aktie legt am Mittwoch um 12 Prozent zu und gehört damit zu den großen Gewinnern des Tages. Doch was steckt hinter diesem Kurssprung?
Die Aktie des australischen Drohnenabwehrspezialisten DroneShield zeigt sich nach einem turbulenten Wochenbeginn wieder von ihrer starken Seite. Nach einem Kursrückgang von 14 Prozent in den letzten Tagen konnte sie am Mittwoch fast alle Verluste wettmachen und notiert aktuell wieder bei 2,46 Euro. Das Papier erlebt eine wahre Achterbahnfahrt. Während Analysten zuletzt vor einer Überbewertung warnten und Gewinnmitnahmen den Kurs belasteten, sorgt eine neue Entwicklung für frischen Optimismus. Der Einstieg der US-Bank JPMorgan als Großaktionär hat das Vertrauen der Anleger gestärkt und die Aktie wieder auf Wachstumskurs gebracht.