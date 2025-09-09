Die Nebius-Aktie schießt um über Prozent nach oben, ausgelöst durch einen milliardenschweren KI-Deal mit Microsoft. Warum der Tech-Wert plötzlich so gefragt ist.

Matthias Kemter 09.09.2025 - 10:21 Uhr

Nebius Group N.V. mit Sitz in Amsterdam ist ein Technologieunternehmen, das sich auf Infrastruktur für Künstliche Intelligenz spezialisiert hat. Das Unternehmen ging 2024 aus dem russischen Internetkonzern Yandex hervor und konzentriert sich seitdem auf den Betrieb von Rechenzentren und Cloud-Diensten für KI-Anwendungen. Am Zum heutigen Börsenstart notiert die Nebius-Aktie bei 80,50 Euro, ein Plus von über 40 % Prozent im Vergleich zum Vortag. Der kräftige Kursanstieg hat einen klaren Auslöser: einen Milliarden-Deal mit Microsoft.