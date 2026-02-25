Die Nordex-Aktie legt am Mittwoch kräftig zu und erreicht ein neues Allzeithoch. Was steckt hinter dem Kursanstieg und wie bewerten Experten die aktuelle Entwicklung?

Die Nordex-Aktie hat am Mittwoch einen deutlichen Kurssprung hingelegt und notiert aktuell bei rund 40 Euro, was einem Plus von knapp 15 Prozent entspricht. Damit setzt der Windkraftanlagenhersteller seine beeindruckende Rallye fort, die ihn in den letzten zwölf Monaten zu einem der erfolgreichsten Werte im MDAX gemacht hat.

Starke Geschäftszahlen als Treiber Ein zentraler Grund für den Kursanstieg sind die am Mittwoch veröffentlichten Geschäftszahlen für das Jahr 2025, die die Erwartungen der Analysten übertroffen haben. Der Umsatz stieg um 3,5 % auf 7,55 Milliarden Euro, während das EBITDA mehr als verdoppelt wurde und bei 631 Millionen Euro lag. Besonders beeindruckend war die Entwicklung im vierten Quartal, in dem das EBITDA mit 307 Millionen Euro fast die Hälfte des Jahresergebnisses ausmachte. Die EBITDA-Marge kletterte auf 8,4 %, ein Plus von 4,3 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr.

Auch der Auftragseingang erreichte mit 10,2 Gigawatt einen neuen Rekordwert, was den Optimismus des Managements für die kommenden Jahre weiter stärkt. Der Auftragsbestand wuchs um 25 % auf 16,1 Milliarden Euro, was Nordex eine solide Basis für weiteres Wachstum bietet.

Optimistische Prognosen für 2026

Das Management von Nordex zeigt sich zuversichtlich für das laufende Jahr. Der Umsatz soll auf 8,2 bis 9,0 Milliarden Euro steigen, während die EBITDA-Marge auf 8 bis 11 % anziehen soll. Mittelfristig hat das Unternehmen sein Margenziel sogar auf 10 bis 12 % angehoben, was die positive Geschäftsentwicklung unterstreicht.

Charttechnisch auf Neuland

Die Aktie befindet sich charttechnisch auf einem neuen 24-Jahres-Hoch und hat in den letzten zwölf Monaten einen steilen Aufwärtstrend gezeigt. Experten sehen derzeit kaum Argumente für eine technische Trendumkehr, was die Attraktivität der Aktie weiter erhöht.

Bewertung und Ausblick

Trotz der beeindruckenden Geschäftszahlen und der optimistischen Prognosen gibt es auch kritische Stimmen. Einige Analysten halten die Bewertung der Aktie mit einem Forward-KGV von 26 für ambitioniert und sehen nur begrenztes weiteres Kurspotenzial. Dennoch bleibt die Nordex-Aktie aufgrund der starken Fundamentaldaten und der positiven Aussichten für die Windkraftbranche ein attraktives Investment.