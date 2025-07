Die Porsche-Aktie schießt am Morgen des 23. Juli überraschend in die Höhe, doch was steckt hinter dem plötzlichen Kursanstieg?

Matthias Kemter 23.07.2025 - 10:42 Uhr

Die Porsche-Aktie verzeichnet am Morgen des 23. Juli 2025 ein deutliches Kursplus von über 8 Prozent und führt damit den DAX an. Der Grund für den starken Anstieg liegt in einem neuen Handelsabkommen zwischen den USA und Japan, das an den Finanzmärkten für spürbare Erleichterung sorgt.