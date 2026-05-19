Manuela Wisbeck, bekannt als Krankenschwester Frauke Prinz in der ZDF-Serie "Notruf Hafenkante", wird die Serie nach 16 Jahren verlassen. Die Entscheidung kam für die Schauspielerin überraschend und wurde von der Produktionsfirma getroffen. Während das ZDF von einer kreativen Neuausrichtung spricht, nennt Wisbeck auch wirtschaftliche Gründe für ihren Ausstieg.

Überraschendes Ende nach 16 Jahren Manuela Wisbeck gehört seit 2009 zum festen Ensemble der ZDF-Serie "Notruf Hafenkante". Als Krankenschwester Frauke Prinz war sie eine der bekanntesten Figuren des Formats. Doch nun endet ihre Zeit in der Serie und das nicht aus eigenem Wunsch.

Die Entscheidung der Produktionsfirma

In einem emotionalen Instagram-Video erklärte Wisbeck, dass sie Anfang Mai von der Produktionsfirma telefonisch über ihren Ausstieg informiert wurde. Die Begründung: Die Geschichte ihrer Figur sei auserzählt und aus ökonomischen Gründen müsse sie gehen. Besonders schmerzlich sei für sie die Einstufung ihrer Rolle als "Randfigur" gewesen. Wisbeck sprach von einem "Stich ins Herz" und einem "Schock", den sie erst einmal verarbeiten musste.

Das ZDF äußert sich zu den Gründen

Das ZDF äußerte sich gegenüber Ruhr24 ebenfalls zu der Entscheidung, betonte jedoch andere Gründe. Laut dem Sender sei der Abschied Teil einer kreativen Neuausrichtung, um der Serie neue Impulse zu geben. Wirtschaftliche Aspekte wurden in der Stellungnahme nicht erwähnt. Fest steht jedoch, dass es keinen Ersatz für die Figur Frauke Prinz geben wird.

Manuela Wisbeck bleibt den Zuschauern noch erhalten

Trotz des Abschieds bleibt Wisbeck den Zuschauern noch eine Weile erhalten. Bis Juli 2026 wird sie weiterhin für die Serie drehen und aufgrund der Vorproduktionszeiten werden neue Folgen mit ihr noch für anderthalb Jahre ausgestrahlt. Wie ihre Figur letztlich aus der Serie ausscheiden wird, bleibt vorerst ein Geheimnis.

Ein Blick in die Zukunft

Für die Schauspielerin beginnt nun ein neues Kapitel. Trotz der Enttäuschung blickt sie optimistisch in die Zukunft und betonte, dass sich mit dem Ende ihrer Zeit bei "Notruf Hafenkante" auch neue Türen öffnen könnten.