Nach 16 Jahren endet Manuela Wisbecks Zeit bei "Notruf Hafenkante". Die Schauspielerin spricht von einem schmerzhaften Abschied, der nicht freiwillig erfolgt.
19.05.2026 - 16:40 Uhr
Manuela Wisbeck, bekannt als Krankenschwester Frauke Prinz in der ZDF-Serie "Notruf Hafenkante", wird die Serie nach 16 Jahren verlassen. Die Entscheidung kam für die Schauspielerin überraschend und wurde von der Produktionsfirma getroffen. Während das ZDF von einer kreativen Neuausrichtung spricht, nennt Wisbeck auch wirtschaftliche Gründe für ihren Ausstieg.