An Heiligabend hat der Weihnachtsmann ein Mammutprogramm zu bewältigen. Und nicht nur er: Auch seine Rentiere sind im Dauerstress und düsen rund um Erdball, um Geschenke zu verteilen. Doch warum zieht ausgerechnet diese Hirschart Santa Claus Schlitten?
27.11.2025 - 12:16 Uhr
Während der Weihnachtsmann seinen beleibten Körper durch enge Kamine zwängt, um im Haus die Geschenke zu verteilen und sich an Milch und Keksen zu laben, warten seine Rentiere geduldig auf dem Dach. Aber warum gerade Rentiere? Hätte der Weihnachtsmann nicht einfach rassige Pferde vor seinen Schlitten spannen können?