„Goonen“ ist eines der Top 3 Jugendwörter 2025. Hinter dem Begriff steckt mehr als ein kurzer Internettrend. Was „goonen“ bedeutet, wie es ausgesprochen wird und woher es stammt.

Die Wahl des Jugendwortes 2025 ist beendet. Gewonnen hat „das crazy". Unter den Top 3 der Jugendwörter 2025 stach vor allem das weniger selbsterklärende Wort „goonen" heraus. Der Begriff (auch: „Gooning“ genannt) bezeichnet ursprünglich einen bestimmten Aspekt der Selbstbefriedigung. Verwendet wird er in der Regel satirisch und meint das intensive und oft lang anhaltende Masturbieren, das häufig mit dem exzessiven Konsum von Pornografie verbunden ist.

Was „Goonen" und „gooning" bedeuten Abgeleitet wird „goonen" von „to goon", was wörtlich übersetzt soviel bedeutet, wie „weitergehen", „fortfahren" oder „machen". Im englichen Raum wird der Begriff „Goon" auch synonym für „Idiot" verwendet. Die Netzwelt und Jugendsprache spricht mit „goonen" oder „gooning" vor allem vom Akt der Selbstbefriedigung. Ein älterer Netzbegriff ist „fappen". Nicht selten wird „goonen" aber auch für eine extremere Form der Selbstbefriedigung verwendet. Ziel ist dann den Zustand „the goon" oder das „Goonhole" zu erreichen.

Zwischen Trend, Memes & Sucht

Dann geht es nicht um einen kurzen Akt, sondern um ein ausgedehntes, fast meditatives Verweilen im Zustand sexueller Erregung bzw. den intensiven Konsum von Pornografie. In der Praxis bedeutet das: Wer „goont“, beschäftigt sich lange mit Selbststimulation. Oft geht mit „goonen" auch der Begriff „Edging“ einher, was das Hinauszögern des Orgasmus beschreibt. In der Online-Community hat sich der Begriff über die Jahre vor allem durch Memes zum Thema Masturbation im Jugendjargon verbreitet. Seitdem wird er meist ironisch genutzt, vor allem in männlich geprägten Online-Kulturen.

Aussprache & Verwendung von „goonen“

Ausgesprochen wird das lange „oo“ wie in „Moon“:

Englisch: [ˈguːnɪŋ], gesprochen etwa wie guun-ing

Deutsch: [ˈguːnən], gesprochen wie guu-nen

Beispiel:

„Gooning ist doch kein Hobby, Bruder.“

„Er sagt, er meditiert, dabei goont er einfach nur im Loop.“

Tabuthema Pornokonsum bei Jugendlichen

Pornografische Inhalte sind für Jugendliche heute so leicht zugänglich wie nie zuvor. Oft reicht ein Klick oder ein vorgeschlagenes Video auf Social Media, um damit in Berührung zu kommen. Auch das Versenden von pornografischen Inhalten über Messenger wie WhatsApp ist unter Jugendlichen Realität. Viele sehen bereits im frühen Teenageralter zum ersten Mal Pornos, häufig ohne aktiv danach zu suchen. Während Neugier in der Pubertät völlig normal ist, kann der wiederholte Konsum problematisch werden. Pornos vermitteln oft ein verzerrtes Bild von Sexualität und können bei übermäßigem Gebrauch das Belohnungssystem beeinflussen oder sogar suchtähnliches Verhalten fördern. Umso wichtiger ist ein offener, altersgerechter Umgang mit dem Thema, sowohl in der Familie als auch in Schule und Gesellschaft.