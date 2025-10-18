„Goonen“ ist eines der Top 3 Jugendwörter 2025. Hinter dem Begriff steckt mehr als ein kurzer Internettrend. Was „goonen“ bedeutet, wie es ausgesprochen wird und woher es stammt.
Die Wahl des Jugendwortes 2025 ist beendet. Gewonnen hat „das crazy". Unter den Top 3 der Jugendwörter 2025 stach vor allem das weniger selbsterklärende Wort „goonen" heraus. Der Begriff (auch: „Gooning“ genannt) bezeichnet ursprünglich einen bestimmten Aspekt der Selbstbefriedigung. Verwendet wird er in der Regel satirisch und meint das intensive und oft lang anhaltende Masturbieren, das häufig mit dem exzessiven Konsum von Pornografie verbunden ist.