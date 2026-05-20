Katzen sind zwar niedlich aber hinterlassen in Gärten meist unschöne Dinge. Während man über umgeknickte und plattgelegene Pflanzen in den Beeten noch hinwegschauen kann, ist Katzenkot besonders für immunschwache Menschen oder Schwangere eine Gefahr. Wir verraten Ihnen, wie Sie Katzen wirkungsvoll aus Ihrem Garten vertreiben und fernhalten.
Katzen sind Gewohnheitstiere. Sie lieben feste Tagesabläufe, Reviere und Laufwege. Ebenso benutzen frei laufende Katzen oft dieselben Orte als Toilette und um ihr Revier zu markieren. Kreuzen sich mehrere Katzenreviere oder Laufwege in Ihrem Garten, kann die eine oder andere Stelle schnell zur Lieblingstoilette in der gesamten Katzennachbarschaft werden. Leider birgt das Gefahren für den Menschen, denn Katzenkot kann gefährliche Krankheiten, wie zum Beispiel Toxoplasmose übertragen. Die Krankheit, die primär Katzen befällt, kann für Immunschwache, Kinder und Schwangere schwere Folgen haben, die bis zu neurologischen Schäden bei ungeborenen Kindern reichen. Um gegen die Hinterlassenschaften anzugehen, müssen die Katzen aus dem Garten vertrieben werden.