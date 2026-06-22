Mit dem Sommer und dem warmen Wetter kommen jedes Jahr aufs Neue die lästigen Mücken und Schnaken. Hier verraten wir Ihnen die 10 wirkungsvollsten Dinge gegen die summenden Plagegeister und wie Sie Mückenstiche vermeiden können.
Mücken sind ein wichtiger Bestandteil des Ökosystems, da sie ein bedeutendes Glied in der Nahrungskette sind. Für viele Tierarten bieten die Eier und Larven von Mücken eine wichtige Nahrungsgrundlage. Nerven können die stechwütigen Tiere an einem gemütlichen Abend auf dem Balkon allerdings dennoch. Auch das schlafraubende Summen im Schlafzimmer hat schon für manche Frustration gesorgt.