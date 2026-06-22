Was hilft gegen Mückenstiche?

Mit den angenehmen Sommerabenden kommen auch jedes Jahr aufs Neue die Stechmücken. Das unangenehm summende Geräusch lässt bereits erahnen, dass die Blutsauger wieder zuschlagen werden. Wir verraten Ihnen, was bei Mückenstichen hilft und welche Hausmittel das Jucken lindern.
So gut man sich auch schützt, Mückenstiche lassen sich nicht immer ganz verhindern. Jeder kennt das Dilemma, wenn eine Mücke einmal zugestochen hat - die Stelle schwillt an und es beginnt zu jucken. Wer nun kratzt, macht alles schlimmer. Manche Hausmittel verschaffen Linderung.