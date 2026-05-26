Ein medizinischer Notfall an Bord der "Mein Schiff 1" führte zu einer außerplanmäßigen Kursänderung. Das Kreuzfahrtschiff musste in Malaga anlegen, um einem Passagier dringend benötigte Hilfe zu ermöglichen.
Am Mittwoch, dem 20. Mai 2026, kam es auf der Mein Schiff 1 zu einem medizinischen Notfall, der eine kurzfristige Kursänderung erforderlich machte. Das Kreuzfahrtschiff, das sich auf einer elftägigen Reise durch Iberien und Marokko befand, legte außerplanmäßig in Malaga an, um einem Passagier die notwendige medizinische Versorgung an Land zu ermöglichen.