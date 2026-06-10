Ein Polizeieinsatz im Kieler Hafen hat den Ablauf an Bord der „Mein Schiff Relax“ plötzlich unterbrochen. Warum Teile des Schiffs und das Terminal geräumt wurden, lesen Sie hier.

Im Kieler Hafen ist am Mittwochmittag an der „Mein Schiff Relax“ ein Sprengstoffalarm ausgelöst worden. Bei einer routinemäßigen Sicherheitskontrolle schlugen Detektoren bei vier Paletten an, die für das Kreuzfahrtschiff bestimmt waren. Daraufhin wurden das Terminal am Ostseekai sowie einzelne Bereiche des Schiffs vorsorglich geräumt und der Kampfmittelräumdienst angefordert.

Warum der Alarm ausgelöst wurde Ausgangspunkt des Großeinsatzes war eine Warenanlieferung für das Schiff. Die auffälligen Paletten wurden bei der Kontrolle auf der Pier entdeckt, noch bevor sie an Bord gebracht werden konnten. Nach den bisherigen Erkenntnissen war nicht die gelieferte Ware selbst verdächtig. Untersucht wurden unter anderem Metallseile beziehungsweise Drahtmaterial, an den Paletten fanden sich am Ende lediglich Spuren oder minimale Anhaftungen, die den Alarm ausgelöst hatten.

So lief der Einsatz in Kiel ab

Nach dem Fund richtete die Polizei einen Sperrkreis von etwa 150 Metern ein. Das Terminal und umliegende Bereiche wurden abgesperrt, auch der Verkehr rund um den Ostseekai war zeitweise betroffen. Spezialisten des Kampfmittelräumdienstes überprüften die Lieferung vor Ort. Am Nachmittag kam dann die Entwarnung. Die Ladung erwies sich als unverdächtig, eine konkrete Gefährdung bestätigte sich nicht.

Was das für die Passagiere bedeutete

Von dem Einsatz waren Tausende Reisende betroffen. Ein großer Teil der bereits an Bord befindlichen Passagiere durfte auf dem Schiff bleiben, musste sich aber von der Backbordseite fernhalten und auf der Steuerbordseite aufhalten. Gleichzeitig wurde der Check-in vorübergehend gestoppt, sodass wartende Gäste außerhalb des Sicherheitsbereichs ausharren mussten. Nach dem Einsatz lief das Boarding weiter.

Konnte die Reise stattfinden?

Nach Abschluss der Kontrolle stand der geplanten Abfahrt der „Mein Schiff Relax“ am Abend in Richtung Oslo nichts mehr im Wege. Offen blieb zunächst nur, wie die festgestellten Spuren an die Paletten gelangt waren und welchen Weg die Lieferung vor dem Eintreffen im Kieler Hafen genommen hatte.