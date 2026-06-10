Ein Polizeieinsatz im Kieler Hafen hat den Ablauf an Bord der „Mein Schiff Relax“ plötzlich unterbrochen. Warum Teile des Schiffs und das Terminal geräumt wurden, lesen Sie hier.
Im Kieler Hafen ist am Mittwochmittag an der „Mein Schiff Relax“ ein Sprengstoffalarm ausgelöst worden. Bei einer routinemäßigen Sicherheitskontrolle schlugen Detektoren bei vier Paletten an, die für das Kreuzfahrtschiff bestimmt waren. Daraufhin wurden das Terminal am Ostseekai sowie einzelne Bereiche des Schiffs vorsorglich geräumt und der Kampfmittelräumdienst angefordert.