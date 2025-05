Bisher ist umstritten, was das menschliche Bewusstsein wirklich ist, wo und wie es entsteht. Jetzt haben Forscher die beiden wichtigsten Theorien zur bewussten Wahrnehmung erstmals direkt gegenübergestellt und in einem Experiment überprüft. Das sind die Ergebnisse.

Markus Brauer 14.05.2025 - 16:12 Uhr

Außer im Film, in der Literatur und im Naturschutz hat die Fledermaus auch zu bedeutenden wissenschaftlichen Debatten geführt. Der amerikanische Philosoph Thomas Nagels löste im Jahr 1974 mit seinem Aufsatz „What is it like to be a bat?“ („Wie ist es, eine Fledermaus zu sein?“) eine Debatte über den Wissensanspruch der Naturwissenschaften aus.