Beim Drugchecking werden illegale Drogen auf ihre Inhaltsstoffe geprüft. Eine Projektgruppe will sich nun dafür einsetzen, dass ein entsprechendes Modellprojekt auch in Baden-Württemberg umgesetzt wird.

Seit Juni 2023 können Berliner:innen ihre Drogen kostenlos, legal und anonym an drei Standorten analysieren lassen: im Vista in Kreuzberg, im Fixpunkt in Neukölln und in der Schwulenberatung in Charlottenburg. Innerhalb von drei Tagen wird geprüft, ob sie gefährlich oder gestreckt sind und anschließend den Konsument:innen das Ergebnis übermittelt. Der Andrang auf die Teststellen sei enorm, schreibt die Tageszeitung „TAZ“ in einem Artikel. In der Zeit von Juli 2023 bis Juni 2024 seien rund 1800 Proben ausgewertet und fast 850 Warnungen vor gefährlichen oder verunreinigten Substanzen veröffentlicht worden. Was in Berlin und Bundesländern wie Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern bereits gut angenommen wird, ist in Baden-Württemberg noch nicht möglich.