In Belfast hat ein gefilmter Messerangriff eine Welle der Empörung ausgelöst. Kurz darauf eskalierten Proteste, Fahrzeuge und Häuser brannten und Migranten wurden gezielt angegriffen.
Die nordirische Hauptstadt Belfast ist nach einer brutalen Messerattacke in Unruhen geraten. Nachdem ein Video der Tat in sozialen Netzwerken massenhaft verbreitet worden war, versammelten sich am Dienstagabend Hunderte Menschen zu Protesten gegen Einwanderung. Daraus entwickelten sich schwere ausländerfeindliche Ausschreitungen, bei denen Busse, Autos und Gebäude in Brand gesetzt wurden und Familien aus brennenden Häusern gerettet werden mussten.