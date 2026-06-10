Die nordirische Hauptstadt Belfast ist nach einer brutalen Messerattacke in Unruhen geraten. Nachdem ein Video der Tat in sozialen Netzwerken massenhaft verbreitet worden war, versammelten sich am Dienstagabend Hunderte Menschen zu Protesten gegen Einwanderung. Daraus entwickelten sich schwere ausländerfeindliche Ausschreitungen, bei denen Busse, Autos und Gebäude in Brand gesetzt wurden und Familien aus brennenden Häusern gerettet werden mussten.

Was über den Messerangriff bekannt ist Am Montagabend wurde in Belfast ein Mann schwer verletzt. In dem vielfach geteilten Video ist zu sehen, wie ein Angreifer mit einem Messer auf einen blutüberströmten Mann einsticht, während mehrere Umstehende zunächst zögern und später eingreifen. Nach Angaben der Polizei retteten diese Helfer dem Opfer das Leben. Der Verletzte, ein Mann in den Vierzigern, erlitt schwere Verletzungen im Gesicht, am Rücken und an den Augen. Sein Zustand wurde als ernst beschrieben.

Was über den Tatverdächtigen bekannt ist

Die Polizei nahm einen 30 Jahre alten Mann fest, der laut Behörden aus dem Sudan stammt. Gegen ihn wurden Anklagen wegen versuchten Mordes, Waffenbesitzes beziehungsweise Besitzes eines Messers an einem öffentlichen Ort und Todesdrohungen erhoben. Nach bisherigen Erkenntnissen sehen die Ermittler keine Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund. Medienberichten zufolge war der Mann 2023 eingereist, beantragte Asyl und erhielt ein Aufenthaltsrecht bis 2028.

Wie die Lage in Belfast eskalierte

Nach der Verbreitung des Videos sammelten sich am Dienstagabend an mehreren Orten in Belfast Demonstranten. Im Verlauf des Abends schlug die Stimmung in Gewalt um. Maskierte Gruppen griffen die Polizei an, warfen Brandsätze und setzten Müllcontainer, Barrikaden, Autos, einen Bus und Häuser in Brand. Berichten zufolge wurden vor allem Migranten und schwarze Menschen zum Ziel. Eine afrikanische Familie musste ebenso gerettet werden wie andere Bewohner brennender Gebäude. Auch ein türkischer Friseursalon und ein arabischer Supermarkt wurden Medien zufolge attackiert.

Die Ausschreitungen trafen dabei auf ein ohnehin aufgeheiztes Klima. Erst in der vergangenen Woche war es im südenglischen Southampton nach der Veröffentlichung von Bodycam-Aufnahmen ebenfalls zu Krawallen gekommen. Die Aufnahmen zeigten laut Berichten einen gravierenden Polizeifehler nach einer tödlichen Messerattacke: Nicht der Täter war zunächst festgenommen worden, sondern das später gestorbene Opfer, der Student Henry Nowak, dem Polizisten noch Handschellen angelegt hatten. Auch dort gingen Menschen anschließend wieder auf die Straße, um gegen Einwanderung zu demonstrieren.

Welche Rolle soziale Netzwerke spielten

Die Polizei bat die Bevölkerung, das Video nicht weiterzuverbreiten und sich nicht durch Inhalte in sozialen Medien aufstacheln zu lassen. Mehrere Berichte sehen in der Online-Verbreitung des Videos einen wichtigen Auslöser der Proteste. Demnach teilten rechte und einwanderungsfeindliche Accounts den Clip und riefen zu Demonstrationen auf. Genannt werden dabei unter anderem der rechtsextreme Aktivist Tommy Robinson sowie Elon Musk, der Beiträge, Bilder und Aufrufe zu Protesten auf X weiterverbreitete.

Wie Politik und Polizei reagierten

Der britische Premierminister Keir Starmer verurteilte sowohl die Messerattacke als auch die anschließenden Gewaltszenen scharf. Nordirlands Regierungschefin Michelle O'Neill sprach von widerwärtiger Feigheit und betonte, dass Rassismus, Einschüchterung und Gewalt keinen Platz hätten. Die Polizei kündigte an, ihre Präsenz in den kommenden Tagen zu erhöhen. In Belfast wuchs zugleich die Sorge vor neuen Ausschreitungen. Berichten zufolge schlossen zwei Grundschulen vorsorglich am Vormittag.

Was bislang unklar bleibt

Offen ist weiterhin das Motiv des Messerangriffs. Auch wenn die Tat und die Krawalle in eine Phase erhöhter rassistischer Spannungen in Großbritannien fallen, betonen die Ermittler, dass es bislang keine Hinweise auf Terrorismus gibt. Fest steht aber, dass die Tat in Belfast innerhalb weniger Stunden von einer Gewalttat zu einem Auslöser für breit angelegte, ausländerfeindliche Ausschreitungen wurde.