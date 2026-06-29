Fünf Tote, ein Großeinsatz und viele offene Fragen: In Stade ist es am Montagmittag zu einer schweren Gewalttat gekommen. Die wichtigsten Informationen zum aktuellen Stand.
In der niedersächsischen Hansestadt Stade ist es am Montagmittag zu einem schweren Gewaltereignis gekommen. Nach bisherigen Angaben wurden im Bereich der Dankersstraße mehrere Schüsse abgegeben. Fünf Menschen kamen dabei ums Leben. Polizei und Rettungskräfte rückten mit einem Großaufgebot aus. Nach Medienberichten waren auch Hubschrauber im Einsatz. Die Lage wurde von der Polizei zunächst als dynamisch beschrieben.