Was kann man zur Einschulung schenken?

Mit der Einschulung stellt sich für Eltern und Angehörige auch die Frage nach dem passenden Einschulungsgeschenk. Die besten Inspirationen haben wir hier zusammengefasst.

red 24.07.2024 - 16:25 Uhr

Die Einschulung ist ein bedeutender Meilenstein im Leben eines Kindes und ein Anlass, der gebührend gefeiert werden sollte. Doch was kann man zur Einschulung schenken, um dem Erstklässler eine Freude zu bereiten und gleichzeitig etwas Nützliches zu bieten? In diesem Artikel finden Sie eine Vielzahl an Geschenkideen, die sowohl praktisch als auch kreativ sind.