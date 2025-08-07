Ein Patient aus der Region Stuttgart berichtet, was ihn die Behandlung kostet. Geschachert wird um die Abnehmspritzen offenbar teilweise wie auf dem orientalischen Basar.
07.08.2025 - 13:10 Uhr
„Mir ist klar, dass sich das nicht jeder leisten kann und die Therapie insgesamt ein Luxus bleiben wird“, sagt ein Ozempic-Patient aus Marbach. Und auch die Pharmahersteller wie Novo Nordisk leiden wegen der hohen Kosten für die Abnehmspritze bereits unter sinkenden Einnahmen – obwohl dem Wirkstoff in jüngsten Studien nun sogar ein mutmaßlicher „Anti-Aging“-Effekt sowie eine Verbesserung der Libido nachgesagt wird und dadurch manch einer in Lifestyle-Versuchungen geraten könnte, obwohl er gar nicht krank ist.