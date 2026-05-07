Seit Januar 2026 verschickt die Bundeswehr Fragebögen an 18-jährige Männer, um ihre Eignung und Bereitschaft für den Wehrdienst zu prüfen. Doch was passiert, wenn man nicht antwortet?
Die Bundeswehr hat seit Anfang des Jahres 2026 rund 194.000 Fragebögen an junge Männer und Frauen verschickt, um potenzielle Kandidaten für den neuen Wehrdienst zu ermitteln. Während 72 Prozent der angeschriebenen Männer den Fragebogen beantwortet haben, ignorieren 28 Prozent das Schreiben. Das Verteidigungsministerium zeigt sich entschlossen, gegen diese Verweigerung vorzugehen und droht mit Bußgeldern.