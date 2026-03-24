Täuschend echte Videos, gefälschte Nacktbilder, missbrauchte Identitäten: Deepfakes sind längst kein Zukunftsthema mehr, sondern Teil der digitalen Realität. Doch was genau steckt dahinter, was ist in Deutschland bereits strafbar und wie kann man sich schützen?
Die Vorwürfe der Schauspielerin Collien Fernandes gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen haben zuletzt eine breite Debatte über sogenannte Deepfakes ausgelöst. Unabhängig vom konkreten Fall zeigt die Diskussion, wie relevant das Thema „digitale Gewalt“ geworden ist und wie unsicher viele Menschen bei der Einordnung sind.