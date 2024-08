Was trinken bei Hitze?

Entdecken Sie die besten Getränke, um bei hohen Temperaturen gesund und hydriert zu bleiben.

Lukas Böhl 15.08.2024 - 10:34 Uhr

Wenn die Temperaturen steigen und die Sonne unerbittlich vom Himmel brennt, ist es besonders wichtig, auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr zu achten. Doch was sollte man bei Hitze trinken, um gesund und hydriert zu bleiben? In diesem Artikel erfahren Sie, welche Getränke sich bei hohen Temperaturen besonders gut eignen und welche Sie lieber meiden sollten. Wir geben Ihnen praktische Tipps, wie Sie auch an heißen Tagen genügend Flüssigkeit zu sich nehmen und dabei Ihren Körper optimal unterstützen können.