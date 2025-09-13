Beim Wasen-Warm-up des Münchner Trachtenprimus Angermaier spricht DJ Robin nicht nur über neue Songs, sondern auch über seine Gagen seit „Layla“ – und überrascht mit Rekordzahlen.
13.09.2025 - 14:07 Uhr
Aufgebrezelt, fertig, los! Das Cannstatter Volksfest rückt näher – und da reist Axel Munz, mit plus 70 unverändert ein Star der Münchner Society, traditionell in die Stadt seines zweithöchsten Trachtenumsatzes. Der Chef des 1948 gegründeten Unternehmens Angermaier , den man an Fröhlichkeit kaum überbieten kann, lädt zum Wasen-Warm-up in sein Geschäft an der Eberhardstraße ein. Auf dass viel gelacht wird, als sei die Rivalität der Schwaben und Bayern nur eine böse Mär!