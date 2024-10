Der Wasen ist bei Geschäftsleuten sehr beliebt, sagt Wirt Michael Wilhelmer, „weil man Kontakte in lockerer Atmosphäre vertiefen und wunderbar netzwerken kann“. In seinem Zelt empfängt er 140 Gäste von Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten.

Von der Empore aus bietet die König-Wilhelm-Loge den besten Blick auf das gesamte Schwabenbräu-Zelt von Michael Wilhelmer. Benannt ist der „Thron“ über dem Mittelschiff der Schwabenwelt nach dem württembergischen Regenten, der mit Königin Katharina das Volksfest 1818 nach einer harten Zeit gegründet hat, auf dass es wieder aufwärts gehe. Auch über 200 Jahre später soll es nun wieder aufwärts gehen.

Festwirt Wilhelmer ist bester Dinge. Umsatzeinbußen in und nach der Pandemie sind vergessen. „Das Volksfest ist in diesem Jahr optimal gestartet“, freut er sich, „viel besser als im Vorjahr.“ Was ihn dazu noch begeistert: Die Zahl der Firmenbuchungen sei deutlich gestiegen. Der Chef der Schwabewelt kann dies sehr wohl verstehen. „Der Wasen ist ein guter Ort zum Netzwerken“, sagt er, „man trifft sich in lockerer Atmosphäre, vertieft Kontakte und bespricht geschäftliche Dinge ganz anders.“

StN-Chefredakteur Christoph Reisinger, Medienholding-Geschäftsführer Herbert Dachs, Festwirt Michael Wilhelmer und StZ-Chefredakteur Joachim Dorf (von links) in der Schwabenwelt. Foto: Lichtgut//Julian Rettig

Herbert Dachs, der Geschäftsführer der Medienholding Süd, Joachim Dorfs, Chefredakteur der Stuttgarter Zeitung, und Christoph Reisinger, Chefredakteur der Stuttgarter Nachrichten, haben am Montagabend 140 Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner des Pressehauses sowie etliche Stadtpromis in die König-Wilhelm-Loge eingeladen. Die Gäste haben viel Spaß, die Stimmung ist bestens.

Konzertveranstalterin Michaela Russ, Tochter von Michael Russ, mit dem früheren Staatssekretär Hans Jochen Henke, Foto: Lichtgut//Julian Rettig

Impresario Michael Russ kommt vom Fußballspielen. Nächstes Jahr wird der Konzertveranstalter 80 Jahre und hält sich fit mit Sport. Seine Position: die Abwehr. Mit seiner Tochter und Nachfolgerin Michaela Russ, die ebenfalls in der Loge mitgefeiert hat, freut er sich, dass das Konzert von Iron Maiden am 26. Juli 2025 auf dem Wasen, also dort, wo jetzt das Volksfest stattfindet, eigentlich schon ausverkauft ist. Doch man versucht noch, die Kapazität zu erhöhen.

„Werbung in der Zeitung ist hilfreich“

Jonathan Patti, der Geschäftsführer des Traditionsunternehmens bulthaup Küche, berichtet, dass die Nachfrage nach individuellen Designküchen erfreulich gut ist. Hilfreich dafür sei Werbung in der Zeitung, sagt er. Auch Barbara Benz, Geschäftsführerin von architare, ist guter Dinge. Von Schiaparelli und Dali bis Vuitton und Koons – was in der Modewelt begehrt ist, setze sich bei ihr auch im Interiordesign durch. Die Kooperation von Möbelherstellern und Künstlern erweise sich als goldrichtig.

Jan Mink, Juniorchef der Schloss-Solitude-Gastronomie, mit seiner Partnerin Mara Lanser. Foto: Lichtgut//Julian Rettig

Mit dem Hut im Partnerlook

Jan Mink, der Juniorchef der Schloss-Solitude-Gastronomie, hat einen schönen Grund, warum er so gern auf den Wasen geht. Seine Freundin Mara Lanser, eine Schaustellerin in der sechsten Generation, betreibt auf dem Volksfest unter anderem einen mobilen Biergarten. Die beiden kommen, zumindest was den Kopf angeht, im Partnerlook. Beide tragen Hut und freuen sich, dass sie als Gastronomen an diesem Abend auch mal bedient werden.

Immobilienmakler Rainer Reddehase mit Model Nelly Siegmann, der früheren Miss Baden-Württemberg. Foto: Lichtgut/ Rettig/Julian Rettig

„Ein Superevent in der besten Location des Wasens“

Immobilienmakler Rainer Reddehase, den man auf vielen Festen antrifft, sagt, die König-Wilhelm-Loge sei „die beste Location auf dem Wasen“. Die beiden Zeitungen hätten zu einem „Superevent“ eingeladen, bei dem man viele wichtige Menschen treffen könne: „Hier versammelt sich ein Who’s who der Stuttgarter Geschäftswelt.“

Moderator Chris Fleischhauer (links) mit Kickers-Geschäftsführer Matthias Becker. Foto: Lichtgut/Julian Rettig/Julian Rettig

Aber auch der Sport ist vertreten: Rouven Kasper, Marketingvorstandsmitglied des VfB, ist ebenso dabei wie Matthias Becker, Geschäftsführer der Stuttgarter Kickers. Außerdem gesehen: Heiko Volz, der langjährige Autor von Äffle & Pferdle, Chris Fleischhauer, Moderator und stellvertretender Programmdirektor von Hitradio Antenne1, Gunnar Severin, der Chef von Audi Stuttgart, Neckarkäpt’n-Chef Jens Caspar, der frühere Messechef Uli Krome, der frühere Regionalpräsident Thomas Bopp, Martin Schwegler vom Staatsweingut Schwegler und viele andere.