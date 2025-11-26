In Washington fallen Schüsse nahe dem Weißen Haus. Der Nachrichtensender ABC News berichtet von zwei Toten, die vermutlich Mitglieder der Nationalgarde waren.

In der US-Hauptstadt Washington sind nahe dem Weißen Haus Schüsse gefallen. Zwei Mitglieder der Nationalgarde seien getroffen worden, schrieb Heimatschutzministerin Kristi Noem am Mittwoch im Onlinedienst X, ohne Details zu nennen. Der Nachrichtensender ABC News berichtet von zwei Toten, die vermutlich Mitglieder der Nationalgarde gewesen seien.

 

US-Präsident Donald Trump hielt sich während des Vorfalls in Florida auf und wurde laut seiner Sprecherin Karoline Leavitt über die „tragische Situation“ informiert.