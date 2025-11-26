In Washington fallen Schüsse nahe dem Weißen Haus. Der Nachrichtensender ABC News berichtet von zwei Toten, die vermutlich Mitglieder der Nationalgarde waren.
26.11.2025 - 21:22 Uhr
In der US-Hauptstadt Washington sind nahe dem Weißen Haus Schüsse gefallen. Zwei Mitglieder der Nationalgarde seien getroffen worden, schrieb Heimatschutzministerin Kristi Noem am Mittwoch im Onlinedienst X, ohne Details zu nennen. Der Nachrichtensender ABC News berichtet von zwei Toten, die vermutlich Mitglieder der Nationalgarde gewesen seien.