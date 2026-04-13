Das ging selbst eingefleischten Anhängern von Donald Trump zu weit: Nach Vorwürfen der Gotteslästerung hat Trump ein Bild von sich als Jesus Christus in Online-Netzwerkenlöschen lassen.
13.04.2026 - 22:23 Uhr
Das ging selbst eingefleischten Anhängern von US-Präsident Donald Trump zu weit: Nach Vorwürfen der Gotteslästerung hat Trump ein Bild in Online-Netzwerken löschen lassen, das ihn als Jesus Christus zeigt. Das am Sonntag auf Trumps Plattform Truth Social veröffentlichte und mit Künstlicher Intelligenz (KI) erzeugte Bild zeigte Trump, der einem Kranken die Hand auflegt, während Licht aus seinen Händen strahlt.