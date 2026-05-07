Im Zollstreit mit der EU setzt US-Präsident Trump eine Frist. Werden die Vereinbarungen bis 4. Juli nicht erfüllt, drohen deutlich höhere Zölle.
07.05.2026 - 21:31 Uhr
Im Zollstreit mit der Europäischen Union setzt US-Präsident Donald Trump eine Frist für die Umsetzung der Handelsvereinbarung. Sollte die EU nicht bis zum Geburtstag der USA – dem 4. Juli – ihren Teil des Abkommens erfüllen, würden die Zölle „leider sofort auf ein viel höheres Niveau steigen“, teilte Trump auf seiner Plattform Truth Social mit.