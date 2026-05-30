Wasser in Stuttgart Viele Stuttgarter Brunnen trotz Hitze noch abgestellt
Trotz hoher Temperaturen fließt noch nicht durch alle Stuttgarter Brunnen Wasser. Wir haben nachgefragt, woran das liegt.
Trotz hoher Temperaturen fließt noch nicht durch alle Stuttgarter Brunnen Wasser. Wir haben nachgefragt, woran das liegt.
Die Stadt Stuttgart wirbt auf ihrer Webseite mit rund 300 Brunnen und Wasserspielen, die es im Stadtgebiet zu entdecken gelte. Stuttgart sei „eine wahre Brunnenmetropole“, heißt es dort weiter. Tatsächlich finden sich sowohl in der Innenstadt als auch in den Randbezirken zahlreiche Mineral- und Trinkwasserbrunnen sowie Wasserspiele, manche von ihnen mehrere Hundert Jahre alt. Für sie zuständig sind das Tiefbauamt, das Garten-, Friedhofs- und Forstamt, Netze BW sowie Vermögen und Bau.