Wasser in Stuttgart: Viele Stuttgarter Brunnen trotz Hitze noch abgestellt

Die Stadt Stuttgart wirbt auf ihrer Webseite mit rund 300 Brunnen und Wasserspielen, die es im Stadtgebiet zu entdecken gelte. Stuttgart sei „eine wahre Brunnenmetropole“, heißt es dort weiter. Tatsächlich finden sich sowohl in der Innenstadt als auch in den Randbezirken zahlreiche Mineral- und Trinkwasserbrunnen sowie Wasserspiele, manche von ihnen mehrere Hundert Jahre alt. Für sie zuständig sind das Tiefbauamt, das Garten-, Friedhofs- und Forstamt, Netze BW sowie Vermögen und Bau.

Doch in vielen der Anlagen sprudelt aktuell kein Wasser – und das, obwohl bereits seit Tagen sommerliche Hitze mit Temperaturen von über 30 Grad in Stuttgart herrscht und die Stadt auf ihrer Webseite schreibt: „Trinkbrunnen und Wasserspiele werden während der Brunnensaison von Mai bis Oktober betrieben.“ Betroffen sind etwa der noch recht neue Trinkbrunnen am Schützenplatz oder der Sternenbrunnen auf der Uhlandshöhe. Woran liegt das?

Bei den rund 200 Anlagen, die das Tiefbauamt verwaltet, sei die Wiederinbetriebnahme nach dem Winter Schuld. Diese sei sehr zeitintensiv. „Alle Anlagen müssen vor der Inbetriebnahme technisch überprüft und gereinigt werden“, teilt ein Sprecher der Stadt mit. Bei den 117 Trinkbrunnen der Stadt erfolge zudem eine Wasserprobe. Erst wenn sichergestellt sei, dass das Trinkwasser hygienisch einwandfrei ist, würden die Trinkbrunnen angestellt.

Inbetriebnahme der Brunnen wurde verschoben wegen „überwiegend kühler Witterung“

Der Aufwand für den sicheren Betrieb der Brunnenanlagen sei gestiegen, da viele Anlagen aufwendig saniert werden müssten, um die verschärften Hygienevorgaben einhalten zu können, so die Stadt. Aufgrund der bislang überwiegend kühlen Witterung sei das Einschalten der Trinkbrunnen und Wasserspiele in diesem Jahr um wenige Wochen in den Mai verschoben worden.

Der Mineralbrunnen im Leuze fließt, vor dem Bad Berg bleibt es trocken. Foto: Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth

„Aktuell werden nun alle nicht defekten Trinkbrunnen nacheinander in Betrieb genommen. Das dauert mehrere Wochen“, sagt der Pressesprecher. „Zunächst wurden die Anlagen in der Innenstadt eingeschaltet, bis Mitte Juni sollen dann auch die übrigen Brunnen und Wasserspiele sprudeln.“

Manche Brunnen bleiben aus Kostengründen dauerhaft trocken

Für die Brunnen rund um die Stuttgarter Bäder gilt: Die Trinkbrunnen im Eingangsbereich des Solebads und des Leuze sind in Betrieb. Die Trinkbrunnen vor dem Mineralbad Berg funktionieren wegen der ungeplanten Schließung infolge des Wasserschadens jedoch nicht.

Darüber hinaus gibt es in Stuttgart viele Brunnen und Wasserspiele in Grünanlagen, die kein Trinkwasser führen. Einige davon sind schon länger außer Betrieb, etwa der Pergolabrunnen unterhalb der Karlshöhe, die Berger Sprudler oder die Brunnen im Park der Villa Berg. Wegen der hohen Kosten für Sanierung, Instandhaltung und Betrieb ist bei manchen Anlagen derzeit nicht vorgesehen, sie in absehbarer Zeit wieder in Betrieb zu nehmen.