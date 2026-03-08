Viele Tore, aber auch einige Nachlässigkeiten: Die Zweitliga-Wasserballer des SSV Esslingen gewinnen die Partie beim Schlusslicht SpVg Laatzen mit 22:19.

rob 08.03.2026 - 16:48 Uhr

Die Zweitliga-Wasserballer des SSV Esslingen gewannen die Partie beim Schlusslicht SpVg Laatzen mit 22:19 (9:4, 4:1, 5:6, 4:8) – und sprangen in der Tabelle mit nun 18 Punkten vorerst auf den fünften Platz. „Es war ein torreiches Spiel. Bis zur Pause haben wir solide verteidigt“, sagte SSVE-Coach Michel Denneler, der aber mit der zweiten Hälfte haderte: „Dann ist uns die Konzentration etwas flöten gegangen und die Laatzener haben Lust bekommen, noch ein paar Treffer zu erzielen. So wurde es ein Torspektakel – aber klar, wir haben das ein oder andere Tor zu viel kassiert.“