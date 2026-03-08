Viele Tore, aber auch einige Nachlässigkeiten: Die Zweitliga-Wasserballer des SSV Esslingen gewinnen die Partie beim Schlusslicht SpVg Laatzen mit 22:19.

Die Zweitliga-Wasserballer des SSV Esslingen gewannen die Partie beim Schlusslicht SpVg Laatzen mit 22:19 (9:4, 4:1, 5:6, 4:8) – und sprangen in der Tabelle mit nun 18 Punkten vorerst auf den fünften Platz. „Es war ein torreiches Spiel. Bis zur Pause haben wir solide verteidigt“, sagte SSVE-Coach Michel Denneler, der aber mit der zweiten Hälfte haderte: „Dann ist uns die Konzentration etwas flöten gegangen und die Laatzener haben Lust bekommen, noch ein paar Treffer zu erzielen. So wurde es ein Torspektakel – aber klar, wir haben das ein oder andere Tor zu viel kassiert.“

 

Unsere Empfehlung für Sie

Wasserball – Challenger-Cup: „Etwas Großartiges erreicht“: SSVE-Frauen ziehen ins Final Four ein

Wasserball – Challenger-Cup „Etwas Großartiges erreicht“: SSVE-Frauen ziehen ins Final Four ein

Großer Erfolg für die Wasserballerinnen des SSV Esslingen: Beim Challenger-Cup auf Malta gewinnt das Bundesliga-Team alle drei Spiele und zieht ins Final Four ein.

Valentin Finkes gewinnt das Brüder-Duell

Dennoch sprach Denneler von einem „von Beginn an ungefährdeten Sieg, denn wir waren dominanter“. Auch SSVE-Kapitän Valentin Finkes – der fünf Treffer für die Esslinger erzielte – durfte sich freuen, denn er gewann das Brüder-Duell gegen Robin Finkes. „Die Nachlässigkeiten gilt es aber in der kommenden Partie gegen den Sechsten SVV Plauen abzustellen“, betonte Denneler.

SSV Esslingen: Bobrovskyi, Hausmann; Szöke (6), Friedrich (2), Finkes (5), Dzaja (2), Petikis (1), Robin Rehm, Simon Rehm (2), Mokos, Papadopoulos (3), Simic, Seifert, Abrahamian (1).