Wasserball-Bundesliga Zwei Streithähne auf dem Weg in den Europapokal?
Die Bundesliga-Wasserballer des SV Cannstatt haben am Wochenende zweimal Heimrecht und können den Klassenverbleib fix machen – und noch mehr.
Die Bundesliga-Wasserballer des SV Cannstatt haben am Wochenende zweimal Heimrecht und können den Klassenverbleib fix machen – und noch mehr.
Auf den ersten Blick brachte ein demolierter Wagen voller Wasserbälle viele Konflikte mit sich, ließ die Emotionen hochkochen – und war letztlich doch der Ausgangspunkt für eine enge Beziehung einstiger Streithähne und einer Erfolgsgeschichte, die am Wochenende im Erreichen des Europapokals beziehungsweise des Conference-Cups gipfeln kann. Voraussetzung: Der SV Cannstatt gewinnt in der Best-of-three-Serie gegen den Duisburger SV zwei Spiele. Spiel eins und zwei sind am Samstag (17 Uhr) und Sonntag (13.30 Uhr) im heimischen Sportbad Neckarpark.