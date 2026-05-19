Wer in einer Region mit kalkhaltigem Wasser lebt, sieht sich des Öfteren mit Rückständen konfrontiert. Welche einfachen Hausmittel können beim Entkalken von Wasserhähnen helfen?

Verkalkte Gegenstände und Oberflächen können nicht nur optisch missfallen, sondern auch die Funktion von zum Beispiel Kaffeemaschinen oder Duschbrausen beeinträchtigen. Auch bei Wasserhähnen treten mitunter gelblich verkrustete Rückstände auf. Wer diese schnell und einfach ohne aggressive Chemie entfernen möchte, findet hier Abhilfe mit Mitteln und Methoden aus dem Haushalt:

Wasserhahn reinigen: Diese Hausmittel helfen Um Kalkablagerungen am Wasserhahn effektiv zu entfernen, benötigt man lediglich einige einfache Haushaltsmittel: einen Gefrierbeutel oder Luftballon, Essigessenz oder Haushaltsessig (alternativ Zitronensäure), Wasser, ein Gummiband sowie optional eine alte Zahnbürste.

Anleitung: Kalk und Rückstände entfernen

Man startet mit einer Essiglösung im Verhältnis 1:1 aus Essigessenz und Wasser oder verwendet unverdünnten Haushaltsessig. Alternativ eignet sich eine Zitronensäure mit Wasser. Im Anschluss füllt man den Gefrierbeutel oder Luftballon mit der Lösung und stülpt diesen über den Wasserhahn, sodass der Auslass vollständig bedeckt ist. Danach fixiert man den Beutel mit einem Gummiband, damit er sicher hält. Die Lösung je nach Verschmutzung am besten bis zu mehreren Stunden einwirken lassen. Danach entfernt man den Beutel, spült den Wasserhahn mit klarem Wasser ab und beseitigt eventuelle Rückstände mit einer Zahnbürste. Für eine gründliche Reinigung kann der Perlator auch abgeschraubt und separat in Essiglösung eingelegt werden.