Wer in einer Region mit kalkhaltigem Wasser lebt, sieht sich des Öfteren mit Rückständen konfrontiert. Welche einfachen Hausmittel können beim Entkalken von Wasserhähnen helfen?
19.05.2026 - 15:54 Uhr
Verkalkte Gegenstände und Oberflächen können nicht nur optisch missfallen, sondern auch die Funktion von zum Beispiel Kaffeemaschinen oder Duschbrausen beeinträchtigen. Auch bei Wasserhähnen treten mitunter gelblich verkrustete Rückstände auf. Wer diese schnell und einfach ohne aggressive Chemie entfernen möchte, findet hier Abhilfe mit Mitteln und Methoden aus dem Haushalt: