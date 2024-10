Wo Wasser fließt, da entsteht Kalk und so muss jeder Wasserhahn früher oder später entkalkt werden. Wir verraten Ihnen die einfachsten Möglichkeiten, um auch tiefsitzenden Kalk am Wasserhahn zu entfernen.

Kalk ist unschön, verstopft den Wasserhahn und verändert den Wasserstrahl. Besonders, wenn der Wasserdruck nachlässt oder das Wasser aus dem Wasserhahn in unterschiedliche Richtungen spritzt, sollte dieser entkalkt werden.

Das Sieb (Perlator) abschrauben und entkalken

Am einfachsten gelingt die Enkalkung, wenn der Perlator vom Wasserhahn abgeschraubt wird. Nur so können auch innere Verkalkungen gelöst werden. Sollten Sie den Perlator nicht abgeschraubt bekommen, sollten Sie ihn vorab, wie weiter unten beschrieben, ohne ihn abzuschrauben reinigen. Anschließend sollte sich dieser leichter lösen. Gehen Sie dann wie folgt vor:

1. Perlator in Essig oder Zitronensäure einlegen:

Ist das Sieb bzw. der Perlator abgeschraubt, können Sie ihn mehrere Stunden in eine warme Essig-Wasser-Mischung im Verhältnis 1 zu 1 legen. Alternativ kann auch Zitronensäure verwendet werden.

2. Wässerhahn entkalken:

In der Zwischenzeit können sie den Wasserhahn mit etwas Essigreiniger und der rauen Seite eines feuchten Schwammes abschrubben. Hartnäckige Kalkablagerungen müssen vorgelöst werden. Nehmen Sie dazu etwas Klopapier / Küchenpapier oder Wattepads und tränken Sie dieses in Essigessenz oder Zitronensäure. Nach einigen Stunden sind so auch hartnäckige Ablagerungen gelöst.

3. Nachreinigen:

Schrubben Sie anschließend die eingelegten Stellen nach und schrauben Sie den abgespülten Perlator wieder an den Wasserhahn.

Wasserhahn ohne Abschrauben entkalken

Der Wasserhahn lässt sich ganz einfach auch ohne Abschrauben entkalken. Hierfür gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Mit einem Ballon entkalken:

Wenn Sie einen Ballon zuhause haben, können Sie damit ganz einfach Ihren Wasserhahn entkalken, ohne das Sieb abzuschrauben zu müssen. Füllen Sie dazu den Ballon mit etwas Essigessenz oder Zitronensäure und stülpen diesen dann über das Ende des Wasserhahns. Nun lassen Sie etwas Wasser in den Ballon laufen. Achten Sie darauf, dass der Ballon nicht runter hängt. Das Ende des Wasserhahns sollte sich komplett in der Flüssigkeit befinden. Nun können Sie die Flüssigkeit mehrere Stunden oder über Nacht einwirken lassen.

Wenn Sie den Ballon abnehmen, sollte der Kalk am vorderen Ende des Wasserhahns verschwunden sein. Wenn nötig, wiederholen Sie den Vorgang einfach.

2. Mit einem Gefrierbeutel entkalken:

Alternativ zu einem Ballon können Sie auch einen Gefrierbeutel zum Entkalken des Wasserhahns benutzen. Dieser muss allerdings stärker befestigt werden. Hierzu eignen sich Gummibänder am besten. Beim Entkalken gehen Sie wie oben beschrieben vor.

3. Mit einem feuchten Wickel entkalken:

Ein feuchter Wickel eignet sich ebenfalls gut, um die gesamte Armatur von außen zu entkalken. Nehmen Sie hierfür ein sauberes Küchenhandtuch und befeuchten es mit einer Essig-Wasser-Mischung im Verhältnis 1 zu 1. Statt Essig können Sie auch Zitronensäure nehmen. Wickeln Sie das feuchte Küchentuch um die verkalkten Stellen der Armatur und lassen Sie es über mehrere Stunden einwirken. Gerne können Sie den umwickelten Wasserhahn auch stündlich neu befeuchten, um das Entkalken zu beschleunigen.

Tipp: Das Sieb bzw. der Perlator selber lässt sich mit dem Wickel-Trick nur mäßig entkalken. Diesen sollten Sie am besten einzeln entkalken, mit dem Ballontrick oder indem Sie ihn abschrauben.

4. Entkalkungsgel verwenden:

Ebenfalls im Handel erhältlich sind Entkalker in Form von Gels oder Schaumsprays (hier auf Amazon ansehen / ANZEIGE). Der Vorteil ist hier, dass der Entkalker im Gegensatz zu herkömmlichen Entkalkern wie Essigessenz oder Zitronensäure besser haftet und einwirken kann.

Den Wasserhahn abschrauben und entkalken

Am gründlichsten können Sie den Wasserhahn reinigen und entkalken, indem Sie ihn abschrauben. Das kostet zwar etwas mehr Zeit, ist aber im Grunde recht einfach. So gehen Sie vor:

Stellen Sie den Haupthahn ab und öffnen Sie den Wasserhahn. Es sollte kein Wasser mehr kommen.

Schließen Sie nun die Absperrventile unter dem Wasserhahn.

Stellen Sie als Nächstes einen Eimer unter das Waschbecken.

Anschlüsse der Absperrventile lösen.

Lösen Sie nun auch die Halteplatte unter dem Waschbecken und ziehen den Wasserhahn samt den Schläuchen aus dem Waschbecken

Zum Entkalken des kompletten Wasserhahns sollten Sie das Sieb abschrauben und dieses, wie oben beschrieben, entkalken. Den Wasserhahn können Sie samt Schläuche in einen Eimer mit einer warmen Essig-Wasser-Mischung im Verhältnis 1 zu 3 legen. Natürlich können Sie hierfür auch wieder Zitronensäure benutzen. Lassen Sie den Wasserhahn anschließend über Nacht einwirken. Am nächsten Tag sollten alle Verkalkungen verschwunden sein.