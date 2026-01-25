Hier lernte er seine Frau kennen, hier schrieb er Musicalgeschichte: Hannes Staffler kehrt als Zuckermusk zu „We Will Rock You“ zurück. In Stuttgart hat er Comeback-Premiere gefeiert.
25.01.2026 - 21:34 Uhr
Seine rockige Rückkehr führt ihn an einen Ort, an dem es das Glück gleich doppelt gut mit ihm meinte: In der Musicalwelt auf den Fildern lernte Hannes Staffler vor 15 Jahren seine Frau kennen – und hier nahm seine Karriere rasant Fahrt auf. Bei „We Will Rock You“ geschah’s, bei jenem Queen-Musical, das ihn zu einer festen Größe der Branche machte. Nach dieser langen Zeit rockt der gebürtige Südtiroler, mittlerweile Familienvater von drei Kindern, erneut in dieser Show. Am Wochenende hat er Premiere gefeiert.