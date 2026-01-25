Hier lernte er seine Frau kennen, hier schrieb er Musicalgeschichte: Hannes Staffler kehrt als Zuckermusk zu „We Will Rock You“ zurück. In Stuttgart hat er Comeback-Premiere gefeiert.

Seine rockige Rückkehr führt ihn an einen Ort, an dem es das Glück gleich doppelt gut mit ihm meinte: In der Musicalwelt auf den Fildern lernte Hannes Staffler vor 15 Jahren seine Frau kennen – und hier nahm seine Karriere rasant Fahrt auf. Bei „We Will Rock You“ geschah’s, bei jenem Queen-Musical, das ihn zu einer festen Größe der Branche machte. Nach dieser langen Zeit rockt der gebürtige Südtiroler, mittlerweile Familienvater von drei Kindern, erneut in dieser Show. Am Wochenende hat er Premiere gefeiert.

Aus Kashoggi ist Zuckermusk geworden Damals hieß seine Rolle noch Kashoggi, benannt nach dem exzentrischen Popkultur-Tycoon der Originalfassung. In der neuen Version trägt die Figur den Namen Zuckermusk – eine deutliche Anspielung auf Tech-Milliardäre wie Elon Musk. Die Hits des 2002 uraufgeführten Jukebox-Musicals sind geblieben, die Dialoge dagegen hat Autor Ben Elton sprachlich in die Gegenwart geholt. „Sinngemäß wird immer noch das Gleiche erzählt, aber mit neuen Worten“, sagt der Sänger mit dem Rockerherz. Die größte Herausforderung bestehe darin, nicht unbewusst in alte Texte zu verfallen – diese seien beim Wiedersehen mit der Show erstaunlich schnell wieder präsent gewesen.

Mit „We Will Rock You“ schrieb der Wahl-Stuttgart vor 15 Jahren Musicalgeschichte: Als erster Darsteller weltweit übernahm er als Principal Swing alle männlichen Hauptrollen der Produktion – ein Rekord, der bis heute Bestand haben dürfte. „Quasi Mr. WWRY“, nennt er sich selbst mit einem Lächeln.

„Es war unglaublich schön, nach so langer Zeit zurückzukehren“

Ein Höhepunkt jener Zeit war der erste Geburtstag des Musicals 2009 im Stage Apollo Theater, als Staffler gemeinsam mit Queen-Gitarrist Sir Brian May auf der Bühne stand. Auch ein Foto von der Premiere im Wiener Raimundtheater im Januar 2008 erinnert an diese prägende Phase. „Es war unglaublich schön, nach so langer Zeit wieder zum Queen-Musical zurückzukehren und diese ikonischen Songs zu singen, mit denen ich aufgewachsen bin“, sagt Staffler. „Auch das Publikum hat mitgerockt – genau wie ich es in Erinnerung hatte. Das zeigt, dass die Musik nichts von ihrer Strahlkraft verloren hat.“

Brian May (Mitte) 2008 mit den Hauptdarstellern von „We Will Rock You“ in Stuttgart. Rechts: Hannes Staffler.

Staffler rockt als Zuckermusk im Februar erneut die Bühne

Weitere Termine beim Musical sind für Staffler als Zuckermusk der Sonntag, 1. Februar (zweimal), sowie der Dienstag, 10. Februar, auf der Bühne. Weitere Termine sind derzeit nicht geplant. Dann allerdings muss er erstmals zur Wiederaufnahme des Musicals „Die Päpstin“ am Festspielhaus Füssen.

Die Nachfrage sei sehr groß, freut sich Staffler: „Meine E-Mail-Postfächer sind explodiert.“ Fans wollten seine genauen Spieltermine wissen, um gezielt Karten zu kaufen – selbst aus der Schweiz hätten sich Besucher angekündigt, die ihn bereits 2007 in Zürich gesehen hatten.

Die Rückkehr ist für ihn mehr als ein Gastspiel. „Ich verbinde mit diesem Stück unglaublich viele Erinnerungen“, sagt er , „es hat mein Leben geprägt.“ Entsprechend dankbar zeigt er sich gegenüber Stage Entertainment, das ihm noch einmal den Einstieg in die Welt von Queen ermöglicht hat.

Stuttgart kennt Staffler auch als Faschingsprinz

In Stuttgart ist Staffler nicht nur als Musicaldarsteller bekannt – sondern auch als Faschingsprinz der Karnevalsgesellschaft Möbelwagen sowie als einer der Initiatoren des Hilfsprojekts „Art Support Stuttgart“. Das Queen-Musical bleibt in Möhringen noch bis August. Welche Show folgt, soll in Kürze bekannt gegeben werden.