Le Maire verlässt mit dem Regierungswechsel sein Amt. Seine Bilanz fällt geteilt aus. Erst mal will er nun etwas ganz anderes machen.

red/dpa 12.09.2024 - 21:30 Uhr

Frankreichs scheidender Wirtschaftsminister Bruno Le Maire wechselt als Dozent in die Schweiz. Er werde an der Universität in Lausanne Wirtschaft und Geopolitik lehren, sagte Le Maire anlässlich seines Abschieds aus dem Amt in Paris. Er werde aber in Frankreich wohnen bleiben. Nach der Parlamentswahl und der Ernennung von Michel Barnier zum neuen französischen Premierminister steht die Ernennung einer neuen Regierung in Frankreich unmittelbar bevor. Le Maire hatte zuvor bereits angekündigt, sein Amt dann nicht weiter fortsetzen zu wollen.