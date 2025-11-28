Donald Trump kündigt die Begnadigung des wegen Drogenschmuggels verurteilten Ex-Honduras-Präsidenten Juan Hernández an. Hernández sei „hart und ungerecht“ behandelt worden, so Trump.
28.11.2025 - 23:11 Uhr
US-Präsident Donald Trump hat die Begnadigung des wegen Drogenschmuggels in den USA inhaftierten honduranischen Ex-Präsidenten Juan Orlando Hernández angekündigt. Er werde Hernández eine „vollständige und umfassende Begnadigung gewähren“, erklärte Trump am Freitag in seinem Onlinedienst Truth Social. Der frühere Präsident des mittelamerikanischen Landes sei „nach der Meinung vieler Menschen, die ich sehr schätze, sehr hart und ungerecht behandelt“ worden, fügte Trump hinzu.