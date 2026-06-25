Am Wochenende hat es möglicherweise mehr als 40 Grad. Für die Bahn und ihre Fahrgäste ist das eine Belastungsprobe. Der Konzern kommt den Reisenden nun entgegen.
25.06.2026 - 09:58 Uhr
Wer angesichts der erwarteten Hitze in der zweiten Wochenhälfte eine geplante Bahnreise nicht antreten will, kann diese nun kostenfrei stornieren. Die Deutsche Bahn bietet erstmals eine sogenannte Hitze-Sonderkulanz an, wie der bundeseigene Konzern mitteilte. „Wer seine Reise bei dieser Extrem-Wetterlage nicht antreten möchte, bekommt sein Geld zurück.“