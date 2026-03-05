Wegen Iran-Krieg Preisschock: Wird das Gas bei der EnBW jetzt teurer?
Wegen des Iran-Kriegs sind die Gaspreise im Großhandel stark gestiegen. Wir haben die EnBW gefragt, womit ihre Gaskunden jetzt rechnen müssen.
Die Eskalation im Nahen Osten lässt die Gaspreise an den europäischen Großhandelsmärkten in die Höhe schnellen. Nachdem der Iran auf Angriffe der USA und Israels mit Gegenschlägen reagiert hat und die strategisch bedeutsame Straße von Hormus faktisch blockiert ist, herrscht Nervosität an den Energiemärkten. Was bedeutet das für die Kunden der EnBW? Wir haben beim Energieversorger nachgefragt.
Die Gasspeicher sind fast leer und der Iran-Krieg tobt weiter. Müssen sich Industrie und Verbraucher sorgen um ihre Energieversorgung machen? Die Bundesregierung wiegelt ab. Doch wie ernst ist der Lage wirklich?