Der Schock an den Zapfsäulen geht weiter: In Stuttgart kostet Super-Benzin erstmals über 2 Euro pro Liter. Wer zur richtigen Zeit tankt, kann viel Geld sparen.
03.03.2026 - 14:10 Uhr
Die Spritpreis-Explosion in Stuttgart nimmt kein Ende. Am Dienstagvormittag knackten die ersten Tankstellen in der Landeshauptstadt die symbolträchtige 2-Euro-Marke beim Benzinpreis. Wie aktuelle Daten der Markttransparenzstelle zeigen, die unserer Redaktion über den Dienst tankerkoenig.de vorliegen, verlangten mehrere Tankstellen um 13:03 Uhr bereits 2,009 Euro pro Liter für Super E5. Auch Super E10 erreicht Spitzenpreise von bis zu 2,049 Euro.